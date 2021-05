Vaccini in Puglia, dosi a fasce produttive entro giugno: prima tocca ai fragili. Furbetti? Chiarimenti in corso

BARI - «Abbiamo fatto immediatamente il protocollo con le aziende ma ieri il commissario Figliuolo è stato durissimo con tutti: ha spiegato che si comincia a vaccinare in azienda quando si terminano fragili per età o per patologia, quindi verosimilmente dalla metà di maggio ai primi di giugno, non prima». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza della Regioni, Michele Emiliano, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla campagna vaccinale, a margine di un sopralluogo al cantiere di un nuovo edificio in costruzione nel Policlinico di Bari. «La Puglia - ha detto Emiliano - è una delle regioni che vaccina di più e soprattutto con maggiore qualità. Siamo l’unica regione che non è mai stata rimproverata dal commissario Figliuolo. Stiamo agendo rispettando tutte le indicazioni che ci dà».

