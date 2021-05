Coronavirus Puglia, 1171 nuovi positivi su oltre 12mila tamponi, calano i morti: 12. Positività al 9,4%. 107 casi nelle carceri pugliesi

BARI - Calano i casi di Coronavirus in Puglia: nella giornata di oggi 5 maggio, sono stati effettuati 12.351 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 1.171 nuovi casi positivi: 434 in provincia di Bari, 99 in provincia di Brindisi, 112 nella provincia BAT, 123 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce, 236 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Il tasso di positività si attesta attorno al 9,4%

Calano anche i morti, sono stati registrati infatti 12 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.273.761 test. Mentre 186.819 sono i pazienti guariti e 46.486 sono i casi attualmente positivi. I pazienti in isolamento domiciliare sono 44.744, diminuisce la pressione nelle strutture sanitarie dove sono ricoverati 1.742 pazienti.

Il monito della virologa Chironna però invita a mantenere alta la guardia. Boom di casi invece nelle carceri pugliesi dove si registrano 107 positivi.