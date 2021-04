Vaccini: con 25mila dosi al giorno Puglia immunizzata al 31 dicembre

Bari - Mantenendo un ritmo di 25mila somministrazioni al giorno, entro il 31 dicembre sarà conclusa la campagna vaccinale anti Covid in Puglia: è quanto viene calcolato dalla Regione Puglia nel report consegnato questa mattina al commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo. Se, però, dovessero intensificarsi le consegne di dosi, la Regione Puglia potrebbe aumentare il numero di inoculazioni quotidiane e terminare prima la campagna: con 40mila dosi al giorno si potrebbe finire entro il 30 settembre 2021; con 60mila somministrazioni al giorno la profilassi sarebbe completata entro il 31 agosto 2021.

Ma vediamo come sta procedendo la somministrazione delle dosi. Ieri, giovedì 22 aprile, sono state somministrate 20.816 dosi: -1.406 rispetto a mercoledì 21, +976 rispetto a martedì 20, -5.930 rispetto a lunedì 19

Ad oggi sono state consegnate 1.246.685 dosi di vaccini, 1.090.794 delle quali sono state somministrate. Nello specifico sono 812.566 prime dosi e 278.228 seconde dosi. Risultano in giacenza 155.891 dosi, compresa la consegna nelle ultime ore di 12.050 vaccini Janssen (J&J). «Dobbiamo recuperare velocemente sulla vaccinazione delle persone più anziane e dei fragili - commenta il Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati - Sento notizie di sospensioni delle attività in alcuni centri vaccinali e non capisco la ragione, considerata la quantità di giacenze».

La Puglia è in quinta posizione nella classifica generale nazionale, come per nel dato di ieri, giovedì 22 aprile: su 1.246.685 dosi consegnate, 1.090.794 sono state somministrate, pari al 87,5%. Preceduta da: prima Marche, seconda Veneto, terza Umbria, quarta Liguria. Per quanto riguarda le fasce d’età, la Puglia è undicesima per la fascia +90 (84,6%); decima per fascia 80/89 (83,7%); ottava per fascia 70/79 (47,6%).