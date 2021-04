Scuola e Covid in Puglia: oltre 1.100 contagi tra alunni dal 6 al 17 aprile

BARI - Oltre 1.100 contagi Covid tra i studenti pugliesi in sole due settimane ad aprile. Lo comunica la Regione Puglia sulla base dei dati di un monitoraggio svolto negli istituti.

Nelle scuole, dal 6 al 17 aprile, sono stati segnalati in media circa 550 casi di contagio fra gli studenti e 160 casi tra il personale scolastico. In particolare, sono risultati positivi, nella settimana 5-10 aprile, 567 studenti e 190 membri del personale scolastico. Nella settimana 12-17 aprile sono risultati positivi 540 studenti e 154 tra il personale scolastico. In queste due settimane la Puglia era già in zona rossa e le lezioni in presenza erano previste sino alla prima media, ma un’ordinanza regionale ha comunque lasciato la facoltà alle famiglie di optare per la didattica a distanza. L’impatto della presenza studentesca in aula, passata da 106.000 presenze circa nella settimana 5-10 aprile a oltre 154.000 nella settimana 12-17 aprile, è stato caratterizzato da un aumento delle quarantene che sono passate da 1.210 fra gli studenti e 425 tra il personale scolastico della prima settimana, alle 2.952 fra gli studenti e 748 tra il personale scolastico della seconda settimana successiva al week end pasquale. L’incremento complessivo dei provvedimenti di quarantena ammonta pertanto a 2.065 tra la prima e la seconda settimana.

«La Regione Puglia - dichiarano gli assessori Pier Luigi Lopalco (Sanità) e Sebestiano Leo (Scuola) - ha disposto con ordinanza che le Istituzioni Scolastiche comunichino, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute attraverso un’apposita piattaforma, il numero degli studenti e del personale scolastico positivo al Covid19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid».