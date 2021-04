Vaccini Covid, Lopalco: «Puglia terz'ultima? Esaurite dosi Pfizer e Moderna. Forse aperture anticipate»

BARI - In Puglia «grazie a un intervento tempestivo del Governo regionale, siamo riusciti a chiudere alcune attività in tempo per evitare un’ondata pandemica che sarebbe stata disastrosa, disastrosa. I segnali che noi abbiamo in questo momento in Puglia sono segnali relativi al fatto che siamo effettivamente riusciti a bloccare e a fermare l’ondata pandemica. Ci sono dei buoni segnali di ripresa, dei segnali di abbassamento dei casi, di un allentamento sul settore ospedaliero, che già comincia a farsi sentire»: lo ha detto in Consiglio regionale l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, rispondendo ad una mozione della Lega per riaprire alcune attività commerciali grazie anche all’uso dei tamponi rapidi.

«Siamo abbastanza ottimisti nel dire che, nel momento in cui noi passeremo e torneremo in una fascia di rischio bassa, potremo, anche in virtù dei sacrifici fatti e anche in virtù delle coperture vaccinali che riusciremo ad ottenere, perché le coperture vaccinali sono buone, checché se ne stia dicendo in giro, noi riusciremo a permetterci, anche rispetto ad altre Regioni italiane, probabilmente delle aperture migliori, più libere e non è escluso anche più anticipate rispetto al resto del Paese», ha aggiunto.

«E sapete perché la Puglia sta indietro» nella classifica del ministero della Salute sui vaccini somministrati? «Perché noi, nonostante abbiamo una macchina vaccinale che funziona molto bene, purtroppo abbiamo finito i vaccini e dobbiamo aspettare mercoledì per il prossimo arrivo di Pfizer. Fino a mercoledì non abbiamo Pfizer. Allettati, mi dispiace ma dovete sapere che bisogna farlo soltanto col Pfizer, o con il Moderna, che è già finito da tempo». Così nell’Aula del Consiglio regionale ha sottolineato l'assessore Lopalco rispondendo al centrodestra sul terz'ultimo posto della Puglia nel rapporto dosi ricevute e quelle usate. «Abbiamo AstraZeneca - ha proseguito - se noi abbiamo in pancia tanto vaccino AstraZeneca non è colpa della Regione Puglia, ma è colpa di tutti quei pasticci che sono stati fatti su questo vaccino. Noi avevamo programmato in maniera molto precisa, per non finire senza vaccini e per non trovarci nella difficoltà di dire «no, mi dispiace, abbiamo finito i vaccini». Proprio per questo motivo noi avevamo pianificato l’utilizzo del vaccino AstraZeneca per determinate categorie per le quali, una dopo l’altra, il ministero ci ha detto che non potevamo utilizzarlo. Avevamo pensato ai caregiver e quando abbiamo pianificato e messo da parte i vaccini per i caregiver, ci è stato detto: no, mi dispiace ma AstraZeneca per i caregiver non li potete utilizzare. L’avevamo utilizzato per i cosiddetti servizi prioritari, ci è stato detto: non li potete utilizzare per i servizi prioritari. Quindi, la nostra pianificazione era corretta; è stato tutto sballottato per tutto il pasticcio che è stato fatto su AstraZeneca».

«Il generale Figliuolo ha detto» alla Puglia: «Non andate oltre il tetto di 20.700 vaccini al giorno», perché «se andate oltre questo tetto, i vaccini non ve li diamo». «Noi oggi - ha aggiunto - stiamo andando al ritmo di 25mila vaccinazioni giornaliere, cioè 5.000 in più di quello che è il tetto massimo che ci ha dato il generale Figliuolo». «Ora - ha concluso - noi possiamo andare un pò sopra questo tetto perché abbiamo la scorta di AstraZeneca. Altrimenti, noi stiamo già 'sopratettò col Piano vaccinale».