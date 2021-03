Covid in Italia, 23.904 casi e 467 morti nelle ultime 24 ore

In Italia oggi, mercoledì 31 marzo 2021, si registrano 23.904 nuovi casi di Covid-19 e 467 morti con il virus. È quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano sulla pandemia diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile. I dati si basano su 351.221 tamponi effettuati. Il rapporto positivi-tamponi al 6,8%

Nelle ultime 24 ore ci sono stati – 6 nuovi ingressi in terapia intensiva, mentre tra il saldo tra ingressi e uscite è di +283. Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 29.180 (-51 rispetto a ieri), mentre 529.618 sono in isolamento domiciliare. I casi totali di Covid-19 registrati in Italia dall’inizio della pandemia sono 3.472.127, a fronte di 2.913.045 guariti e 109.346 decessi complessivi.