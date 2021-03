Covid in Puglia, meno casi ma resta alta percentuale contagi/test (17%), 28 morti. Allarme ricoveri: 1.935

In Puglia quasi un posto letto su due di area Medica Covid (malattie infettive e pneumologia) è ormai occupato: secondo la rilevazione di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, è pieno il 46% del totale dei posti in area «non critica». Situazione difficile anche nelle terapie intensive, dove il tasso di occupazione è al 37%, ben 7 punti sopra la soglia di sicurezza fissata dal ministero.

Intanto sul fronte contagi, sale ulteriormente l'indice di positìvità che oggi è del 17,3%, rispetto al 16% di ieri. I nuovi contagi accertati sono 844 (ieri 1646) a fronte di un numero test che, come in ogni fine settimana è inferiore: 4866 tamponi processati rispetto ai 9629 di ieri.

I nuovi positivi sono così distribuiti: 500 in provincia di Bari, 84 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia BAT, 115 in provincia di Foggia, 89 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota.

Sempre alto il numero dei decessi: ben 28 (ieri furono 10): 6 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Ancora critica la situazione degli ospedali pugliesi. Le strutture sanitarie sono quasi sature, tanti i pazienti in attesa di accedere al pronto soccorso.

Sul fronte ricoveri, infatti, sono aumentati di 40 (1935 rispetto ai 1895 di ieri) i pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie pugliesi. Il sistema sanitario regionale è ormai al collasso e la Regione ha chiesto più posti letto ai privati : alla S. Maria, per esempio è stato chiusa la Ginecologia con trasferimento delle donne gravide al Di Venere e il personale del gruppo GVM trasferito a Villa Luca Conversano diventato ospedale Covid.

Fortunatamente cresce anche il numero dei guariti: oggi sono 129.898, ovvero +905 rispetto alle ultime 24 h.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.768.460 test