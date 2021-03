Vaccini in Puglia, dosi somministrate a oltre 100mila over 80

BARI - Sono 439.950 i vaccinati contro il Covid in Puglia, mentre le dosi ricevute complessivamente dalla Puglia sono 520.325. E’ stata superata la soglia dei 100mila vaccinati tra gli over80 (sono 100.548) mentre tra il personale scolastico le somministrazioni effettuate sono 80.363, ma adesso con lo stop ad AstraZeneca dovranno essere interrotte le inoculazioni. Tra gli operatori sanitari le somministrazioni sono 188.272, tra le forze armate 12.950; nelle Rsa, invece, eseguite 22.139 inoculazioni, per il personale non sanitario 35.678 i vaccini fatti.