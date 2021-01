Ospedale Covid in Fiera a Bari, Regione: «Attivazione immediata»

BARI - La Giunta regionale pugliese oggi ha dato il via libera all’attivazione dell’ospedale Covid in Fiera del Levante a Bari. «L'Esecutivo - si legge nella delibera - dispone l’immediata attivazione della struttura per decongestionare le aree di terapie intensive e sub intensive nonché quelle di area medica afferenti alle strutture ospedaliere facenti parte della Rete Covid-19 e per il più pronto recupero della rete ordinaria di assistenza no Covid». Secondo la delibera, tocca al Policlinico di Bari gestire la struttura e «assicurare il personale necessario a far fronte all’assistenza prioritaria ai pazienti affetti da Covid». «In tale senso - si legge ancora - il Policlinico è autorizzato ad utilizzare il personale interno che si rendesse disponibile e ad acquisire ulteriore personale necessario mediante tutti gli strumenti ed istituti vigenti, ivi inclusa la collaborazione di medici ed infermieri provenienti da altri Stati».