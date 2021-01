Ospedale in Fiera: «Niente visite a pagamento. Per i medici solo spazi amministrativi»

BARI - L’ospedale da campo in Fiera del Levante non potrà essere utilizzato per l’attività privata dei medici. Dopo la bufera scatenata dalle dichiarazioni del sindacato Fials, il Policlinico corre ai ripari. E nonostante tra le prescrizioni tecniche affidate alla Protezione civile come condizione necessaria per l’apertura della struttura ci sia proprio la realizzazione di “studi” per i medici, il Policlinico chiarisce che quelli in corso di costruzione saranno soltanto “uffici”: servono – dice il commissario Vitangelo Dattoli, “per determinare un maggiore confort per i medici che lavorano all'interno della rianimazione o dei reparti, per le attività amministrative connesse all'assistenza dei pazienti”. L’attività intra-moenia invece “non è possibile normativamente, nessuno ci ha mai pensato”.

Il caso è però stato rilanciato anche dal consigliere regionale Fabiano Amati (Pd): «Sarebbe irragionevole oltre che grave – ha detto - la decisione di utilizzare l’ospedale della Fiera per erogare prestazioni a pagamento, peraltro in tempi in cui ci sono da recuperare migliaia di prestazioni istituzionali in attesa. A scanso di equivoci ho chiesto l’audizione del DG del Policlinico, per diradare ogni dubbio e facendo affidamento sulla sua esperienza ed equilibrio».