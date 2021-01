Covid in Puglia, 1.123 nuovi casi su oltre 10mila test (10,6%) e altri 15 decessi. Da domani «zona arancione»

C'è anche la Puglia tra le 9 Regioni che, da domani 17 gennaio, passeranno in «zona arancione».

Nelle ultime 24 ore, intanto, è calato l'indice di positività (10,6%) in Puglia dove, a fronte di 10.600 tamponi sono risultati 1.123 nuovi positivi: 406 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 100 nella provincia BAT, 217 in provincia di Foggia, 79 in provincia di Lecce, 239 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 5 casi di residenza non nota.

ieri i nuovi positivi furono 1.295 e l'indice di positività pari al 13,5%.

Sono stati registrati, però, altri 15 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto. Tra i morti a causa del Coronavirus, da segnalare anche quella del decimo medico pugliese, Costantino Ciavarella che era anche sindaco di San Nicandro Garganico.

Sul fronte ricoveri, si registra un leggero incremento (+7): da 1522 a 1.529 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali.

Nella giornata di ieri è cresciuto invece il numero dei guariti, dai 47.788 di ieri si passa ai 49.692 di oggi (+927).

Salgono ancora i casi attualmente positivi, 56.003, in aumento rispetto ai 55.822 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.174.161 test.