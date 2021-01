Porto Cesareo, alunno positivo al Covid: chiusa classe scuola elementare

PORTO CESAREO - Chiusa una classe della scuola elementare di Rossini dopo che è stato scoperto un caso di contagio Covid.

«Ho dovuto adottare il provvedimento - spiega la sindaca di Porto Cesareo Silvia Tarantino - dopo che la l’Asl di Lecce mi ha comunicato la presenza di un alunno positivo in quella stessa classe. Una notizia che arriva a pochi giorni dalla riapertura delle scuole dopo lo stop delle festività e che ci fa sentire quanto mai vicini e solidali al piccolo e alla sua famiglia. Per cui ci auguriamo che guarisca presto».

«Occorre, in parallelo, seguire il protocollo previsto dall’ordinanza regionale e dall’ultimo DPCM e agire di conseguenza. Pertanto, la classe viene chiusa. I compagni del piccolo, seguiranno la quarantena fiduciaria».

La scuola di via Rossini sarà sanificata e messa in sicurezza entro domani.

«Faccio mio l’invito del presidente della Regione, invitando i genitori a mandare a scuola i propri figli solo se strettamente necessario, e di affidarsi invece più sovente alla didattica a distanza, per ridurre occasioni di incontro e contagio. È tutto molto complicato, di difficile gestione lo so, ma dobbiamo fare uno sforzo singolo e collettivo per il bene della salute di tutti», conclude la sindaca di Porto Cesareo.