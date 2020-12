Covid in Basilicata, pochi tamponi (217) e 19 nuovi positivi: registrati altri 5 decessi

POTENZA - In Basilicata ieri sono stati analizzati 217 tamponi: 19 sono risultati positivi al coronavirus, ma di questi solo 17 appartengono a persone residenti in regione.

Nell’aggiornamento diffuso dalla task force regionale, sono segnalati anche cinque decessi: il totale delle vittime lucane è quindi salito a 241. Sono invece 41 i guariti nelle ultime 24 ore, 4.197 in totale.

Le persone ricoverate con il covid 19 negli ospedali lucani sono 98, delle quali sei in terapia intensiva. In totale, i lucani attualmente positivi sono 5.742, dei quali 5.644 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza, in Basilicata sono stati analizzati 180.907 tamponi, 168.270 dei quali sono risultati negativi.

Successivamente, tracciando un bilancio dal 24 al 27 dicembre, la task force ha evidenziato che sono stati processati 1.284 tamponi: 127 (e fra questi 116 di persone residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Negli stessi quattro giorni, in totale sono guarite 133 persone e ne sono morte 12.