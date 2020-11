Basilicata, domani termina «zona rossa» a Genzano e Irsina

POTENZA - Terminerà domani per due Comuni lucani, Genzano di Lucania (Potenza) e Irsina (Matera), la «zona rossa» disposta lo scorso 3 novembre dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Da domani, di conseguenza, anche per questi due Comuni varranno le disposizioni da «zona arancione» in vigore per la Basilicata dallo scorso 11 novembre.

Stamani, a margine di una riunione del Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, si è inoltre appreso che i militari dell’Esercito impegnati nei giorni scorsi a Genzano di Lucania saranno utilizzati per il controllo del rispetto delle norme anti-covid nel capoluogo lucano e in altri Comuni della provincia.