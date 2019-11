Il figlio di Franco Antonello si schianta ed è in coma, gli avevano ritirato la patente

Il figlio di Franco Antonello si schianta con l'automobile ed è in coma. Nell'incidente ha perso la vita la sua ragazza di 18 anni, Giulia Zanardin. Il giovane, di nome Alberto, 19 anni, aveva la patente sospesa perchè durante un controllo stradale, l'avevano trovato con una piccola quantità di hashish, sufficiente per far scattare il sequestro del titolo di guida. L'auto è finita in un fossato. La coppia tornava a casa dopo la notte di Halloween trascorsa in discoteca.

Il padre di Alberto, Franco Antonello, è l'imprenditore salito agli onori della cronaca perché aveva lasciato il lavoro dopo che al figlio maggiore, Andrea, era stato diagnosticato l'autismo. Alla storia di padre e figlio si è ispirato il romanzo "Se ti abbraccio non aver paura", di Fulvio Ervas, e recentemente anche il film di Gabriele Salvatores, "Tutto il mio folle amore".