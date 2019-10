«I ragazzi dello Zecchino d'oro»: Matilda De Angelis è Mariele Ventre

«Guardavo lo Zecchino d’Oro da bambina, avevo le cassette e i cd, anche mia madre le collezionava. Ho provato ad entrare all’Antoniano per superare una mia diversità: la voce da “orco” nel corpo di una bambina! Avevo una voce eccessivamente bassa. Poi sono scappata, ero piccina e avevo timore di esibirmi. Detto questo, ritengo ancora oggi che lo Zecchino d’Oro sia un luogo dove si va per risolvere i problemi». Matilda De Angelis l’attrice bolognese tra le pù richieste tra cinema e tv degli ultimi anni, presta il volto a Mariele Ventre (mitica e indimenticata direttrice del Coro, scomparsa nel dicembre del 1995, ndr) nel film tv I ragazzi dello Zecchino d’Oro, in onda il 3 novembre su Rai1.

Il regista è Ambrogio Lo Giudice, che da bambino partecipò al programma con Cino Tortorella per tutti Mago Zurlì, interpretato da Simone Gandolfo. Nel cast Maya Sansa (Enestina, la mamma del piccolo Mimmo), Valentina Cervi, Ruben Santiago Vecchi e Stefano Pesce. Presente alla conferenza stampa anche la sorella di Mariele Ventre: «Mia sorella aveva due passioni nella vita: la musica, aveva un diploma di pianoforte, e i bambinì.

Il regista ha sottolineato: «Questa storia è parecchio autobiografica e l’ho tenuta segreta per molti anni. Poi mi sono reso conto quanto fosse importante per la memoria del Paese».