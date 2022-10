Calcio, gioia Potenza e Andria: prima vittoria in campionato

Nella nona giornata del campionato di serie C, spiccano le prime vittorie stagionali di Potenza e Andria. La squadra lucana supera per 2-1 la quotata Turris, grazie alle reti di Di Grazia e Emmausso. Ancor più netto il successo dell'Andria, nello scontro salvezza contro il Messina: 3-0 con reti di Paolini, Bolsius e Arrigoni. Il Monopoli cede in casa (0-1) nel big match con la corazzata Catanzaro. Finisce a reti inviolate il derby tra Cerignola e Taranto, che a piccoli passi avanzano in classifica. Prezioso punto esterno per il Foggia di Gallo, che nel finale pareggia sul campo della Juve Stabia con rete di Ogunseye. Nulla da fare per il Francavilla che incassa tre reti sul campo di un'altra big del torneo come il Crotone. Stop esterno per il Picerno contro il Latina.

SERIE C - GIRONE C - 9^ GIORNATA

Cerignola - Taranto 0-0, Crotone - V. Francavilla 3-0, Fidelis Andria - Messina Acr 3-0, Gelbison - Monterosi 0-1, Giugliano - Pescara 1-1, Juve Stabia - Foggia 1-1, Latina - Picerno 1-0, Monopoli - Catanzaro 0-1, Potenza - Turris 2-1, Viterbese - Avellino 2-0

CLASSIFICA

Catanzaro 25 punti; Crotone 22; Pescara 20; Latina 17; Gelbison, Turris, Juve Stabia 14; Monopoli, Giugliano 13;

Monterosi, Audace Cerignola 12; Virtus Francavilla 11; Taranto 10; Potenza, Viterbese 9; Avellino, Foggia 8; Fidelis Andria, Picerno 6; Messina 4.

PROSSIMO TURNO - 10^ GIORNATA - sabato 23/10

Catanzaro - Juve Stabia, Foggia - Fidelis Andria, Giugliano - Gelbison, Messina Acr - Latina, Monterosi - Monopoli, Pescara - Cerignola, Picerno - Viterbese, Taranto - Potenza, Turris - Crotone, V. Francavilla - Avellino