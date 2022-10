Bari, al San Nicola è trionfo: sei gol al Brescia e primo posto in classifica

Il 'palleggio' del sindaco Decaro nella sua stanza ha funzionato: lo scontro al vertice al San Nicola con il Brescia, valido per la settima giornata del campionato di serie B, ha regalato una grande vittoria al Bari, che rifila ben sei reti ai lombardi (finisce 6-2) e si fionda al primo posto in classifica, a 15 punti, insieme allo stesso Brescia e alla Reggina (che ha perso 1-0 in casa del Modena). Folorunsho al 7' minuto ha aperto le danze dei gol biancorossi, seguito da Nicola Bellomo, al 26', una doppietta di Cheddira al 43' e al 55', un gol di Antenucci al 68', uno di Scheidler al 77'. Gol della bandiera di Olzer, all'88', e di Moreo al 91' per i lombardi. Sabato 8 ottobre il prossimo impegno in trasferta contro il Venezia.

Bari devastante al San Nicola, con quasi 24mila spettatori, contro l’ex capolista Brescia: il successo con il tennistico 6 a 2 consente ad Antenucci e compagni di conquistare la vetta della classifica di B, in condominio con la Reggina. L’undici di Michele Mignani ha surclassato i lombardi grazie ad una gara di grande intensità, equilibrio e cinismo in fase di finalizzazione. Il primo gol è arrivato all’8' con una girata di testa di Folorunsho mentre il raddoppio (al 27') è firmato dal beniamino di casa Bellomo, che ha bucato la porta di Lezzerini sul primo palo, liberato da una sponda di Cheddira. A due minuti dalla fine del primo tempo il terzo timbro è di Cheddira, vero trascinatore, con una girata di testa su cross di Dorval. Nella ripresa la musica non è cambiata, il Bari ha continuato a premere con ordine, trovando anche il poker sempre con il bomber italo-marocchino, che ha battuto il portiere bresciano grazie a un pallonetto al 10' (settimo gol in campionato, dodicesimo stagionale, e sesta partita di fila a segno). Poi il Bari ha dilagato con le reti di Antenucci (23' st) su punizione (deviata) e di Scheidler (32'st). Brescia in gol nel finale con Olzer (42'st) e Morea (46'st).