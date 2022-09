Il calcio piange la scomparsa di Bruno Bolchi, ex allenatore di Bari e Lecce

È morto a 82 anni Bruno Bolchi, ex allenatore di Bari (1983-1986) e Lecce (1992/93) e ex calciatore di Inter, Verona, Atalanta e Torino. In carriera Maciste, così ricordato per la prestanza fisica, aveva conquistato due promozioni coi biancorossi (dalla C alla B e dalla B alla A) ed una col club salentino dalla B alla A.