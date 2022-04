Calcio, con Saraniti e Giovinco il Taranto dà un calcio alla crisi

TARANTO - Il derby con il Monopoli sblocca la crisi del Taranto. Nel recupero della 33esima giornata di campionato, non giocata il 20 marzo scorso per i casi covid nella squadra jonica, il Taranto vince per 2-0 grazie alle reti di Saraniti e Giovinco. Ai padroni di casa rossoblù basta un super primo tempo per conquistare il doppio vantaggio, per poi gestire senza affanni il risultato nella ripresa. Per la squadra di Laterza si tratta della prima vittoria nel 2022. Tre punti preziosi soprattutto per la classifica, visto che adesso il Taranto stacca la zona playout, avendo ancora un'altra partita da recuperare. E domenica c'è un'altra sfida delicatissima sul campo del Messina, diretta concorrente per la salvezza.

Per il Monopoli, invece, si tratta di un inatteso stop dopo sei vittorie consecutive. Si ferma, quindi, la rincorsa al secondo posto in classifica, per la squadra di Colombo. Nulla è perduto, però, perché Catanzaro e Avellino sono distanti solo un punto. E sabato 9 aprile, i biancoverdi tornano subito in campo, ospitando il Palermo in un interessante scontro playoff.

LA NUOVA CLASSIFICA

Bari 75; Catanzaro, Avellino 62; Monopoli 61; Palermo 60; Francavilla 56; Foggia 54; Monterosi 47; Picerno 46; Turris 45; Latina, Catania, Juve Stabia 44; Campobasso 41; Taranto 40; Messina 37; Potenza 33; Paganese 32; Andria 30; Vibonese 21