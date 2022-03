Calcio, Italia sconfitta dalla Macedonia: niente mondiali in Qatar

PALERMO - L’Italia non si qualifica ai Mondiali di calcio per la seconda volta consecutiva. Gli Azzurri, a Palermo, sono stati sconfitti 1-0 dalla Macedonia del Nord. Decisiva la rete di Trajkovski al 47' del secondo tempo. Azzurri con un grande possesso palla ma poco incisivi. Avversari cinici a colpire l'Italia in uno dei pochissimi tiri in porta che elimina gli azzurri in lacrime a fine partita.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Florenzi, Mancini (44' st Chiellini), Bastoni, Emerson, Barella (32' st Tonali), Jorginho, Verratti, Berardi (44' st Joao Pedro), Immobile (32' st Pellegrini), Insigne (19' st Raspadori) (1 Sirigu, 14 Cragno, 2 De Sciglio, 15 Acerbi, 5 Cristante, 12 Pessina, 20 Politano). All. Mancini

MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski, S. Rivstoski, Velkovski (41' st Ristevski), Musliu, Alioski, Churlinov, Ademi (14' Spirovski) , Bardi, Nikolov (14' st Ashkovski), M. Ristovski (27' st Miovski), Trajkovski (12 Naumovski, 22 Siskovski, 15 Sherafimov, 2 Todorovski, 7 D. Babuski, 17 Ethemi, 18 Babuski, 21 Atanasov). All. Milevski

Arbitro: Turpin (Fra)

Reti: nel st 47' Trajkovski

Angoli: 17 a 0 per l’Italia

Recupero: 1' e 5'

Note: ammonito Velkovski per gioco falloso. Spettatori 34.129, per un incasso di 450 mila euro.