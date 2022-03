Il Lecce pareggia 1-1 sul campo del Perugia, la Cremonese lo raggiunge sulla vetta

PERUGIA-LECCE 1-1

PERUGIA (3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Zanandrea (74' Beghetto); Falzerano (46' Curado), Santoro, Segre, Kouan, Lisi (46' Burrai); Olivieri (74' Matos), De Luca 88' D'Urso). All. Alvini.

LECCE (4-2-3-1): Gabriel (62' Bleve); Calabresi, Lucioni, Tuia, Barreca (85' Gallo); Blin (58' Majer), Hjulmand; Ragusa (85' Asencio), Rodriguez, Listkowski (58' Helgason); Coda. All. Baroni.

RETE: Olivieri al 67', Coda al 90'

NOTE: Espulso per doppio giallo Kouan (43'); ammoniti Listkowski (17'), Kouan (20'), Falzerano (27'), De Luca (42'), Rodriguez (47'), Blin (49'), Calabresi (64'), Tuia (72'), Majer (79'), Matos (94').

PERUGIA – Solo un punto dal «Renato Curi» per il Lecce. Un punto preso per la «Coda» è il caso di dire, visto che la formazione di Baroni pareggia allo scadere del cronometro regolamentare, sul dischetto, firmato dal capocannoniere (17° sigillo) della serie B. Il pareggio della squadra giallorossa, dopo due successi di fila, ottenuto nel 28° turno della serie Cadetta, ha l'effetto sulla classifica dell'aggancio sulla vetta da parte della Cremonese, vincente ieri 2-1 sulla Brescia.

LA CRONACA - Equilibrio per una partita-spezzatino, condensata di nervosismo, come attesta il doppio giallo da espulsione di Kouan. E' questo il verdetto del primo tempo del match Perugia-Lecce oggi al «Renato Curi». Zero a zero il risultato dopo i primi 45 minuti della sfida valida per il ventottesimo turno della serie B di calcio. Qualche spruzzata di vitalità: 11' rimpallo di Rodriguez in area umbra; 12' stessa sorte (rimpallo inutile) di De Luca nell'area pugliese; testata di Coda in braccio a Chichizola al 21'; al 28' colpo di Rodriguez bloccato da Chichizola; al 44' Perugia ridotta in dieci uomini per via del doppio giallo (rosso sommato) ordinato a Christian Kouan reo di aver toccato di mano in barriera sulla punizione di Barreca. Inutili le proteste del Perugia. L'episodio innervosisce il match, il cui primo tempo si chiude con sei cartellini assegnati dal messinese Santoro, compreso il doppio che indebolisce numericamente il Perugia.

La ripresa è più vitale, anche se resta il nervosismo in campo. Al 51' Coda serve Barreca, il cross basso a centro area non viene impattato per il tap-in potenzialmente pericoloso da Listowski. Al 54' il Perugia, grazie ad un servizio di De Luca,ha una grande occasione ma la sciupa sotto porta. Un minuto dopo è il Lecce che ha sui piedi di Rodriguez una palla d'oro ma Chichizola di riflesso e di piedi sventa in angolo. Ancora Lecce tre minuti dopo: Coda al centro, Helgason calcia di potenza ma colpisce un compagno.

Al 67' il Perugia, dopo una precedente chance sciupata sotto porta, firma il vantaggio con l'ex Olivieri: lancio di Burrai per la punta che, con un tocco, salta Bleve (il salentino doc entrato al posto dell'ex Gabriel infortunato su un rilancio al 62') e da posizione defilata insacca. Il Lecce subisce mentalmente il gol e non reagisce subito. Ci prova Majer, infatti, oltre dieci minuti dopo lo 0-1, ma il suo colpo è facile preda di Chichizola. All'80' Bleve sventa la minaccia su un colpo interno di De Luca. All'88' il perugino Santoro fa un regalo al Lecce, braccando di mano il pallone lanciato in area biancorossa da Hjulmand. L'arbitro non ha dubbi e nemmeno i perugini che non protestano. E' rigore, che trasforma il capocannoniere della B Coda. Due minuti dopo il Lecce ha una occasione clamorosa: dapprima la deviazione pericolosa in angolo di Curado (su tiro dal limite di Lucioni) che quasi beffa Chichizola. Sul corner seguente, al 93', il portiere argentino fa il miracolo sul tiro ravvicinato di Hjulmand. La parata salva il punto del Perugia e lascia al Lecce l'amaro in bocca.

IL 28° TURNO IN SERIE B: Cittadella-Monza 1-2, Parma-Reggina 1-1, Como-Spal 0-2, Pordenone-Pisa 0-1, Cremonese-Brescia 2-1, Perugia-Lecce 1-1, Vicenza-Ternana 3-1, Cosenza-Benevento rinviata per Covid, Crotone-Alessandria 0-0, Ascoli-Frosinone 1-1.

LA CLASSIFICA: Lecce, Cremonese 53; Pisa 52; Brescia 51; Monza 48; Benevento (una gara in meno) 47; Frosinone 45; Ascoli 43; Perugia, Cittadella 42; Reggina 39: Como 36; Parma, Ternana 34; Spal 31; Alessandria 25; Cosenza (una gara in meno) 23; Vicenza 21; Crotone 16; Pordenone 12.