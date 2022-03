Calcio, rinviata per neve la partita tra Picerno e Campobasso

PICERNO - A causa dell’impraticabilità di campo, dovuta alla neve, è stata rinviata a data da stabilire la gara di calcio tra Picerno e Campobasso (serie C, girone C). La partita era in programma alle ore 17.30 allo stadio Curcio della cittadina lucana.

Dopo un sopralluogo effettuato con i due capitani, l’arbitro Turrini di Firenze ha decretato l’impraticabilità di campo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AZ Picerno Official (@azpicerno)