Calcio, tre gol dell'Andria mandano in crisi il Taranto

ANDRIA - TARANTO 3-0

La migliore prova stagionale dell'Andria, contro una delle peggiori prestazioni del Taranto. I biancazzurri tornano a sperare per la salvezza (attraverso i playout) grazie ad un successo netto in un derby molto sentito. Bubas apre le marcature ad inizio match. Gli ospiti abbozzano qualche timida reazione e sfiorano il pari con il diagonale di Marsili e soprattutto con la traversa scheggiata da Di Gennaro. Nella ripresa, l'Andria raddoppia con Gaeta e il Taranto non riesce più a pungere. Anzi nel finale arriva anche il 3-0 ad opera di Monterisi.

FRANCAVILLA - PALERMO 2-1

Vittoria di prestigio e terzo posto consolidato. Il Francavilla supera il Palermo con un gol per tempo. Il vantaggio arriva ad opera di Maiorino che realizza dal dischetto, per un fallo conquistato da Mastropietro. Nella ripresa il raddoppio lo firma il solito Patierno. I siciliani accorciano le distanze ancora dal dischetto, con Brunori che non sbaglia. Inutile il forcing offensivo nel finale da parte dei rosanero che escono sconfitti dal campo pugliese.

JUVE STABIA - MONOPOLI 0-1

Un segnale importante. Una vittoria che testimonia la ripresa dopo un momento di appannamento. Il Monopoli di Colombo espugna il campo di Castellamare di Stabia, grazie alla rete di Borrelli, siglata all'8' del secondo tempo. Tre punti che permettono ai biancoverdi di risalire al quinto posto in classifica.

MONTEROSI - PICERNO 1-1

Un punto prezioso che tiene vive le ambizioni playoff per il Picerno. La squadra di Colucci esce indenne dal campo laziale, acciuffando il pari proprio allo scadere del match con il neo entrato Di Dio. I lucani erano passati in svantaggio sul finale del primo tempo, con la rete laziale messa a segno da Franchini. Il Picerno resta al decimo posto in graduatoria.

I RSIULTATI

Juve Stabia-Monopoli 0-1, Avellino-catania (rinv), Campobasso-Turris (sosp), Monterosi-Picerno 1-1, Catanzaro-Latina 3-1, Andria-Taranto 3-0, Potenza-Paganese (rinv), Vibonese-Messina 1-3, Francavilla-Palermo 2-1 Foggia-Bari 2-2

LA CLASSIFICA

Bari 59; Catanzaro 55; Virtus Francavilla 53; Avellino 49; Monopoli 46; Palermo 45*; Turris, Latina 42; Foggia, Picerno 40; Monterosi 37; Juve Stabia 36; Taranto 34**; Catania, Campobasso 33; Messina 32; Paganese 29; Potenza, Fidelis Andria 23; Vibonese 16* - *Una partita in meno