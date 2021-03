Lucioni dà il via alla volata per la serie A: «Regna l'equilibrio, il Lecce può farcela»

«Se giochiamo le prossime 11 partite come abbiamo fatto a Reggio Emilia, possiamo dire sicuramente la nostra». È fiducioso Fabio Lucioni, vicecapitano giallorosso (ma negli ultimi tempi, complici le assenze di Mancosu, spesso la fascia è toccata proprio a lui), dopo la bella vittoria di domenica scorsa. «La partita con la Reggiana è importante e credo ci debba dare la consapevolezza di una squadra in crescita e miglioramento - ha precisato Lucioni - Siamo migliorati sotto il profilo della compattezza e nell’interpretazione della gara. Abbiamo valori assoluti dal punto di vista sia tecnico che mentale e quindi possiamo fare un finale di campionato all’altezza della programmazione iniziale».

Secondo Lucioni, capolista a parte, la battaglia per la conquista della promozione in A è ancora tutta da combattere. «Lottare al vertice è difficile, questo è un campionato in cui regna l’equilibrio - ha continuato - Tranne l’Empoli, al comando da diverso tempo, abbiamo visto un susseguirsi di squadre che stanno rincorrendo il secondo posto, anche per questo è difficile indicare una favorita. Bastano due vittorie per raggiungerlo. Dal punto di vista dell’organico, il Monza è la squadra che impensierisce più di tutte, ma stiamo vedendo che ogni partita è una battaglia. Anche noi possiamo dire la nostra».

Oltre ad essere sempre un punto fermo in difesa nella squadra di mister Corini, Lucioni è anche uno degli uomini più d’esperienza tra i giallorossi: «Credo di essere uno che dà il 100 per cento dal lunedì alla domenica, cerco di farlo in campo, come in allenamento - ha proseguito - Ho accumulato esperienza in queste stagioni e cerco di trasmetterla ai compagni, soprattutto ai più giovani». Proprio domenica scorsa a Reggio c’è stato quello che il vicecapitano ha definito il «crocevia del campionato», quando dopo il gol del vantaggio, Coda ha sollecitato Lucioni e i compagni a non chiudersi per «accontentarsi» per poi magari essere riacciuffati, come accaduto in 2-3 occasioni. E quell’invito è stato subito accolto col rotondo 4-0 finale.

La squadra si è ritrovata ieri pomeriggio ad Acaya per proseguire la preparazione in vista della prossima gara casalinga con il Chievo Verona. Dermaku, Rodriguez e Listkowski, dopo la prima parte di seduta svolta con i compagni, hanno proseguito con un lavoro personalizzato. Si sono allenati in differenziato Calderoni, Paganini, Vigorito e Monterisi. Oggi pomeriggio è previsto un nuovo allenamento, ma al Via del Mare.

Intanto, ieri la Lega ha stabilito che la gara Venezia-Lecce, valida per la decima giornata di ritorno, in programma martedì 16 marzo, si giocherà alle ore 17 e non - come inizialmente previsto - alle 19.