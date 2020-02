Liverani: «Partite rinviate? Soluzione per interesse di pochi»

«Credo che, come al solito, in Italia si prendano decisioni a vantaggio di chi vuole decidere i propri tempi: vengono prese decisioni senza senso e senza logica. Da qui e sino al 24 maggio porta tutte le persone a vedere il lato oscuro del calcio. Questo campionato è stupendo, ha lotte stupende come scudetto, salvezza ed Europa. Una soluzione del genere va solo ad interesse di poche società». E' dura la presa di posizione del tecnico del Lecce, Fabio Liverani, a margine della conferenza stampa di presentazione della gara contro l’Atalanta, sulla decisione della Lega di serie A di rinviare cinque partite in questo fine settimana per l'emergenza coronavirus.

Dimenticare in fretta la scoppola rimediata contro la Roma, e ricominciare il percorso verso il traguardo salvezza. Il Lecce di Fabio Liverani prova a rialzarsi davanti al pubblico amico. «La squadra sta bene, è normale che abbiamo avuto bisogno di qualche giorno per superare la botta di Roma, che è stata brutta - ammette il tecnico giallorosso -. I ragazzi hanno nel loro dna la voglia di mantenere questa categoria». L’avversario di turno al Via del Mare si chiama Atalanta, formazione da non far dormire sonni tranquilli: «Ho due-tre dubbi sulla formazione di domani, compreso la scelta del portiere - dichiara Liverani -. A prescindere dal modulo e dai numeri, contro l’Atalanta sarà necessario cambiare l'atteggiamento rispetto a quello avuto all’Olimpico. Sarà una gara fatta di duelli individuali e, se riusciremo a mettere in campo la stessa corsa e fisicità dei nostri avversari, potremo fare una gara attenta».