Lecce calcio, Liverani: «Con Lazio creato tanto, peccato per gli errori»

LECCE - Smaltita la delusione per la sconfitta contro la Lazio di domenica scorsa con conseguenti polemiche arbitrali, e il successivo silenzio post gara, il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha detto la sua alla ripresa degli allenamenti.

«Della prestazione di domenica scorsa a Roma salvo tante cose - afferma -. Abbiamo giocato una gara a viso aperto, creando tante occasioni contro una squadra forte e mostrando buona qualità nelle giocate. Poi ci sono stati degli errori individuali, come in occasione del primo e del secondo gol subito. Concedere qualcosa alla Lazio era inevitabile, purtroppo dopo il rigore è cambiato tutto lo spartito». Impossibile non tornare sull'episodio che ha scatenato la dura ma garbata protesta del presidente Sticchi Damiani, sul rigore non fatto ripetere dall’arbitro Manganiello. «Il gol annullato a Lapadula dopo il rigore? Il mio pensiero è tale e quale a quello della società», taglia corto il tecnico.

Sul Cagliari, prossimo avversario, Liverani è schietto: «Ad oggi esprime il miglior calcio e lo affronteremo concentrandoci su noi stessi. La nostra crescita è continua ed esponenziale».

RIPRENDONO GLI ALLENAMENTI - Nella settimana in cui il campionato osserva la sosta per gli impegni delle Nazionali, il Lecce si è ritrovato nel pomeriggio sul manto erboso dello stadio di Via del Mare. Assenti i nazionali Benzar, Dubickas, Imbula, Majer, Shakhov e Vera. All’appello mancava anche il centrocampista Falco, che si sta sottoponendo a delle cure a causa di un risentimento al collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Farias e Tabanelli hanno continuato a svolgere un programma di lavoro personalizzato. Domani doppia seduta d’allenamento, a porte chiuse, sul campo dell’Acaya Golf Resort.