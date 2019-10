Lecce travolto dall'Atalanta, perde 3-1 in trasferta

L’Atalanta travolge il Lecce e continua la sua marcia a mille all’ora in campionato, agganciando momentaneamente la Juve al secondo posto; la Roma e la Lazio non vanno oltre il pari con Cagliari (1-1) e a Bologna (2-2). Senza storia la sfida nel rinnovato stadio di Bergamo (3-1): Gabriel fa quel che può su Ilicic e Gomez, ma dopo la mezz'ora Gosens serve Zapata, infallibile. Il colombiano poi è perfetto assistman per Gomez, che incrocia il mancino per il 2-0.

Gollini d’istinto su La Mantia, nella ripresa l’Atalanta chiude i conti: Ilicic per Gosens, imparabile per Gabriel il mancino del tedesco. Nel finale in gol Lucioni. La Roma non sfrutta il fattore casalingo e non va oltre l’1-1 contro il Cagliari. Massa, dopo consulto Var, giudica da rigore il tocco di mano di Mancini in area. Dal dischetto infallibile Joao Pedro. Pari immediato dei giallorossi: cross di Kluivert e sciagurata autorete di Ceppitelli. Lungo forcing giallorosso ma resta l’1-1, protagonista l’ex Olsen. Nel recupero Kalinic in gol, annullato per una spinta dell’ex viola su Pisacane (fuori in barella dopo uno scontro con Olsen).

TABELLINO

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Kjaer (24' st Toloi), Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic (29' st Malinovskyi), Zapata (14' st Muriel). (31 Rossi, 57 Sportiello, 5 Masiello, 41 Ibañez, 13 Arana, 33 Hateboer, 88 Pasalic, 99 Barrow). All.: Gasperini.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Petriccione (10' st Farias), Imbula (41' st Vera); Mancosu; Falco, La Mantia (15' st Babacar). (22 Vigorito, 95 Bleve, 2 Riccardi, 16 Meccariello, 39 Dell’Orco, 11 Shakhov, 77 Tachtsidis, 32 Lo Faso, 9 Lapadula). All.: Liverani.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Reti: nel pt 35' Zapata, 40' Gomez; nel st 11' Gosens, 41' st Lucioni.

Angoli: 9-5 per l’Atalanta.

Recupero: 1' e 4'.

Ammoniti: Lucioni, Kjaer, De Roon, Majer, Rispoli per gioco falloso.

Spettatori: 20.771.