Lecce, il Via del Mare è agibile per la Tim Cup

Sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza allo stadio di Via del Mare di Lecce per verificare gli interventi di adeguamento e le condizioni di agibilità della struttura, alla luce degli interventi di restyling in vista del prossimo campionato di serie A. La Commissione ha rideterminato la capienza massima autorizzata in 31.533 spettatori, alla luce della sostituzione dei seggiolini nei settori Tribuna Est, Curva Nord, Curva Sud e settore Ospiti e della riapertura dei tre settori Distinti: capienza che sarà riverificata prima dell’inizio del campionato.

Intanato è arrivato l’ok, con restrizioni, per Lecce-Salernitana, gara in programma domenica e valevole come terzo turno per la Tim Cup: la Commissione ha autorizzato una capienza di 27.914 spettatori. Resta ancora chiusa la parte inferiore della Tribuna Est, interessata da lavori.