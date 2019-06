Il Lecce cerca qualità Saponara l’idea giusta

LECCE - I nomi caldi che in questo momento figurano sul taccuino del direttore sportivo Mauro Meluso sono quelli del trequartista Riccardo Saponara e degli attaccanti Diego Farias e Brayan Emanuel Mera Ramirez. I primi due profili si riferiscono a calciatori che conoscono bene la serie A per averla disputata con continuità nelle ultime stagioni, mentre il terzo è quello di un ragazzo talentuoso e considerato parecchio interessante che, qualora approdasse al Lecce, vivrebbe la sua prima esperienza in Italia.

Trequartista, classe ‘91, forlivese, Saponara si è messo in mostra nell’Empoli, in B, nel 2012/2013, disputando da grande protagonista 36 gare e realizzando 11 reti. Ingaggiato dal Milan nell’estate 2013 e considerato un grande colpo di mercato, in rossonero è rimasto per un campionato e mezzo, senza mai brillare e collezionando poche apparizioni. Nel gennaio 2015 ha fatto ritorno all’Empoli, società con la quale ha giocato, in A, sino alla prima parte dell’annata 2016/2017 quando, a gennaio, è stato ingaggiato dalla Fiorentina. Nel 2018/2019 è stato girato in prestito alla Sampdoria, dove è sceso in campo 21 volte, firmando 2 gol. Se vorrà arrivare a lui, il Lecce dovrà trattare con i nuovi vertici della «Viola», che fanno capo al neo proprietario Rocco Commisso, che ha da poco rilevato la società gigliata dalla famiglia Della Valle.

Seconda punta ed all’occorrenza anche centravanti, classe ‘90, brasiliano di Sorocaba, Farias è in Italia dal 2008/2009, ma ha esordito in A solo nel 2013/2014, collezionando 12 presenze con il Sassuolo. Nel 2014/2015 si è accasato con il Cagliari, cimentandosi in quattro tornei di A ed in uno di B conclusosi con la promozione, alla quale ha contribuito con 14 centri (proprio record personale) in 34 match. Nel 2018/2019, a gennaio, il sodalizio sardo lo ha ceduto in prestito all’Empoli. Complessivamente, nell’ultima annata agonistica ha giocato 32 gare e siglato 6 reti. A fine mese tornerà in forza al club isolano, con il quale andrà quindi trattato il suo acquisto.

Esterno sinistro di difesa, che in caso di bisogno può essere impiegato anche da centrale, classe ‘99, colombiano di San Luis, Ramirez è stato visionato da Meluso nelle sfide del campionato mondiale under 20, nel quale è stato impegnato con la nazionale del proprio Paese. Appartiene all’Itagui Leones Fc. Costituirebbe un investimento in un’ottica di medio periodo.

serie a Gli obiettivi giallorossi, il ds al lavoro