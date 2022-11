Ostuni, polizia ferma 2 auto per un controllo e trova 4 chili di droga: un arresto e due denunce

OSTUNI - La polizia di Ostuni ha trovato e sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente che, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato diverse centinaia di migliaia di euro. La droga sequestrata ammonta ad oltre 4 kg: 2,200 kg di cocaina e circa 2 kg di hashish. Gli agenti hanno controllato due auto che pochi minuti prima erano state notate percorrere la SP379 ad elevatissima velocità e a distanza molto ravvicinata una dall'altra, come se stessero mettendo in atto una vera e propria 'staffetta' per assicurarsi la via libera da ogni eventuale controllo. Una volta raggiunte, gli occupanti non hanno saputo fornire alcuna risposta plausibile in merito alla loro condotta di guida così spericolata. Nel secondo veicolo sono stati trovati due grossi involucri nel portabagagli posteriore, contenenti cocaina. A quel punto la perquisizione si è spostata in un box e in un mobile d'arredo veniva trovata confezionata la droga. Una persona è stata arrestata e altre due denunciate.