Brindisi, in azienda produzione cannabis sativa c'erano 3,5kg di marijuana: arrestato titolare

BRINDISI - Nell'ambito di specifici controlli sugli ambienti della movida brindisina la polizia del luogo ha ispezionato aziende agricole dedite alla produzione ed essiccamento di cannabis sativa, e ha accertato la presenza di marijuana del tipo vietato. Il titolare di un'azienda, infatti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e aveva con sé 3,5 chili di marijuana contenuta in alcuni sacchi e suddivisa in diversi involucri pronti per essere venduti.