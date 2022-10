Brindisi, scontro tra due auto: una si capovolge, un ferito

BRINDISI - Incidente stradale sulla 613 all'altezza dello svincolo per San Pietro direzione sud, nel Brindisino: due auto sono state coinvolte nell'impatto, di cui una capovolta. Ferito il conducente di una delle due vetture, in maniera lieve, tanto che è uscito da solo dall'auto. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e anche la polizia stradale e il 118. Il traffico è stato solo rallentato per permettere le operazioni.