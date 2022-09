Fasano, perde il controllo della moto e sbanda: morto 34enne

FASANO - Tragico incidente in via Giardinelli, a Fasano: un giovane motociclista ha perso la vita. Emanuele Vincenzi, 34 anni, una grande passione per le moto e per il Milan, stava percorrendo la strada dove il mercoledì mattina si svolge il mercato settimanale quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, ha perso il controllo della sua potente moto. Il centauro si è schiantato sull’asfalto mentre la moto ha fatto un volo di una decina di metri e prima di fermarsi sul marciapiedi ha abbattuto un palo della pubblica illuminazione. I soccorritori hanno disperatamente tentato di rianimare sul posto il 34enne, ma non c’è stato nulla da fare: il cuore del motociclista ha cessato di battere.