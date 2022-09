Brindisi, esplosione in una villetta a piano terra al Rione Sant’Elia: due feriti in ospedale

Intorno alle 6.30 di questa mattina si è verificata un'esplosione in una villetta a schiera a piano terra a Brindisi, Rione Sant'Elia, in via del Mugnaio. Due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale dal 118. I VVF del comando provinciale di Brindisi, sono intervenuti con una squadra completa ed un funzionario per il coordinamento dell'attività di soccorso pubblico e difesa civile.

Sono in corso attività di carattere tecnico per la ricerca delle cause che hanno generato la deflazione e la rimozione degli elementi pericolanti. L'area interessata è stata interdetta all'accesso e dichiarata zona rossa (area di pericolo) fino al termine delle operazioni di bonifica.