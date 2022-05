Brindisi, evade dai domiciliare e rapina un bar: arrestato

BRINDISI - Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Brindisi, ha arrestato T.C. (classe 86) responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari e ritenuto l’autore della rapina consumata nella tarda serata di lunedì in un esercizio commerciale di Brindisi.

Da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che intorno alle 23.50 del 9 maggio un giovane, con un cappellino da baseball e il volto coperto da mascherina, dopo aver consumato un caffè, ha raggiunto la barista dietro al banco e dopo averla minacciata con un coltello, si è impossessato dell’incasso per poi darsi alla fuga.

I poliziotti sono riusciti a ricostruire la dinamica anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e hanno riconosciuto il giovane che si era allontanato dalla propria abitazione poco prima della rapina. Dopo una notte di ricerche il giovane è stato ritrovato e arrestato in flagranza di reato per evasione dagli arresti domiciliari e indagato per rapina. Dopo le formalità di rito e il sequestro del coltello, rinvenuto all’interno di un giardino condominiale poco distante dal luogo della rapina, il giovane è stato portato in carcere.