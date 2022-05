Maxi rissa tra 20 persone al ristorante: 3 arresti nel Brindisino

BRINDISI - Sarebbero almeno 20 le persone coinvolte in una maxi rissa avvenuta in una sala ricevimenti di San Vito dei Normanni (Brindisi) domenica scorsa. Tre gli arrestati con le accuse a vario titolo di rissa aggravata, lesioni colpose e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il litigio degenerato poi in violenza è avvenuto tra due gruppi di persone che festeggiavano, separatamente, una comunione e una cresima. Durante il pranzo hanno cominciato a insultarsi e poi si sono picchiati, lanciando anche piatti e posate. Neanche l’arrivo delle forze dell’ordine è servito per placare gli animi.