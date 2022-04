BRINDISI - «La spiaggia di Materdomini resterà libera e gratuita». Fine della storia.

Dopo gli allarmi, il disappunto dei cittadini sui social e finanche le «parodie» immediatamente inscenate con tanto di filmati fatti in casa e postati su facebook, per ironizzare sul presunto cambio di rotta sul destino del lido, il sindaco Riccardo Rossi ha messo quella che tutti sperano sia la parola fine sull’argomento.

«I gestori - dice il primo cittadino - possono allestire una parte (quella classificata come B3, ossia l’area più a nord della baia) con tavolini ed ombrelloni esclusivamente per la somministrazione, come previsto dal bando comunale Dehors che si applica a tutti i locali di pubblica somministrazione in città». E per rendere ancora più chiaro il concetto, Rossi aggiunge: «Sedute tavoli e ombrelloni non possono essere affittati, ma sono funzionali all’attività di ristorazione. Tutto ciò - conclude il sindaco - è stato ulteriormente spiegato ai gestori nel corso di un incontro chiarificatore, nel corso del quale è stato anche richiesto di rimuovere il canneto realizzato senza aver presentato alcuna richiesta di autorizzazione».

Insomma il listino pubblicato nei giorni scorsi dai gestori - con tanto di prezzi diversificati (dai 1.200 ai 1.500 euro) a seconda di quale fila si fosse scelta nell’affittare per l’intera stazione ombrellone + 2 lettini - è da considerarsi a tutti gli effetti carta straccia, frutto di un malinteso. Del resto chi ha frequentato quel lido fino all’ottobre scorso, potrà subito rendersi conto che da allora ad oggi, proprio in quell’area più a nord dell’area (B3) è comparso un ampio prato prospiciente la grande struttura in legno destinata ad ospitare bar e cucine per la ristorazione. E sullo stesso prato si contano 6 piccoli gazebo sotto i quali probabilmente saranno sistemati tavolini o salottini per poter bere o mangiare al riparo dalla calura. Ma a questo punto è evidente - secondo quanto ribadito dal sindaco - che non potranno essere attrezzature «affittabili» per un’intera giornata (tanto meno meno per la stagione) ma solo fruibili da parte di chi siede per una consumazione. Altro discorso riguarda il canneto, comparso anch’esso di recente, che impedisce la visuale del mare a chi transita sulla litoranea e dovrà essere rimosso, se non altro perché - come evidenziato dal sindaco - privo di autorizzazione.