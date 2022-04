Era a 15 metri di altezza, in un foro di un palazzo, gatto salvato nel brindisino

SAN PIETRO VERNOTICO - Una squadra del comando di Brindisi dei Vigili del fuoco è intervenuta a San Pietro Vernotico, in via Pisacane angolo via Gabriele Pepe, per salvare un gatto che si trovava in una situazione di pericolo. Il felino, infatti, si trovava all'interno di un foro di una facciata, all'altezza di 12-15 metri circa. Con l'ausilio dell'autoscala, i vigili hanno provveduto a raggiungere il gatto e a metterlo in sicurezza. Lo stesso è stato riconsegnato alla proprietaria.