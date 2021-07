Ostuni, turisti multati al parcheggio dei bus: «Una trappola»

Ostuni - Il cartello che indica la sosta per i soli bus «è piccolo e di sera, senza illuminazione si distingue a fatica» e così i turisti che parcheggiano in quell'area finiscono sistematicamente multati.



La denuncia è di una famiglia in vacanza a Ostuni, che il 24 luglio scorso, dopo aver parcheggiato in via Tenente Specchia si è ritrovata, al ritorno, una multa per aver parcheggiato nell'area destinata ai bus.

«Peccato - dice il malcapitato - che c’è solo un piccolo cartello dove in alto con fatica si distingue l’autobus, di sera il parcheggio è poco illuminato e il cartello è al buio per la presenza di alberi, inoltre le strisce blu sono quasi cancellate e non si vede la delimitazione del parcheggio».

Con lui, quella sera, sono state multate, per lo stesso motivo, anche altre due ragazze, «e chissà ogni sera quanti sono i malcapitati nella zona».

La multa è già stata pagata, ma all'amministrazione comunale viene lanciato un appello: «Perché usare questi modi per fare cassa e trarre in inganno turisti che comunque hanno pagato il biglietto per la sosta del proprio autoveicolo? Chi di dovere provveda a inserire una segnaletica adeguata dei posti riservati agli autobus».