Brindisi, allarme pioggia: 54 interventi in un giorno

Brindisi - Ben 57 interventi nell'arco di appena 24ore. Superlavoro per i vigili del fuoco nel week end con allerta gialla per il maltempo previsto. L’effetto delle precipitazioni è stato particolarmente importante nella giornata di sabato, mentre ha concesso tregua la domenica.



Il centralino dei pompieri è stato preso d’assalto dal primo pomeriggio di sabato fino alle prime ore di domenica e tra soccorsi per allagamenti, messa in sicurezza di alberi caduti - in diversi comuni della provincia - c’è anche scappato un incidente a tarda ora in città, in cui l’opera dei vigili del fuoco si è resa necessaria per estrarre dall'abitacolo un 65enne, conducente di una Fiat Punto. Erano circa le 22.30 quando in via Sant’Angelo l’uomo ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guarda rail e ribaltandosi su un lato. Gli accertamenti del caso sono stati esperiti dalla polizia.



Piogge particolarmente abbondanti tra Mesagne, Latiano e San Donaci. A Mesagne in particolare il vento ed una vera e propria «bomba d’acqua» hanno causato non pochi problemi e la caduta di una quindicina di alberi.



Allagamenti diffusi, strade come torrenti, soprattutto, a Latiano e Mesagne dove, in particolare, un grosso albero è caduto in via San Donaci, ostruendo completamente il passaggio delle auto. Sul posto è intervenuto, anche, il personale dell'Anas. A Mesagne, una piccola voragine si è aperta in via Nazario Sauro dove da poco erano stati effettuati dei lavori stradali. L'asfalto ha ceduto facendo piegare un'auto parcheggiata sul lato. Nella notte, si sono contati 15 interventi di messa in sicurezza di alberi nella sola Mesagne uno anche a San Donaci. Diversi rami, antenne e pali della pubblica illuminazione caduti al suolo.