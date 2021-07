Brindisi, 49enne di Mesagne arrestato per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti

Mesagne - Un 49enne di Mesagne, in provincia di Brindisi, è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione e coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti.

I militari gli hanno trovato nella lavanderia uno zaino con 53 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi, e in un garage situato in una contrada altri 954 grammi, nonché una serra munita di irrigazione e ventilazione con 82 piante di cannabis in crescita nei vasi.

Tutto è stato sottoposto a sequestro. L'uomo è stato portato in carcere a Taranto.