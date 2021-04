Mesagne, sorpreso a cedere stupefacente a un minore: nei guai pusher 21enne

MESAGNE - I Carabinieri di Mesagne, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 21enne residente a Mesagne, segnalato all’autorità amministrativa un minorenne di Brindisi per detenzione per uso personale di stupefacenti e contravvenzionato gli stessi e altri 3 giovani di Brindisi (fra cui due minori) per non aver rispettato il divieto di spostamento in entrata e uscita dal comune di residenza e non aver indossato il dispositivo di prevenzione.

In particolare, i militari hanno sorpreso i giovani in una via del centro abitato, all’interno di un garage abbandonato. Nella circostanza, il 21enne è stato notato consegnare a un minorenne uno spinello di marijuana e nel corso della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di ulteriori 4 dosi di marijuana, un grinder trita erba e la somma in contanti di 450 euro.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire, all'interno di un mobile, un bilancino di precisione. Lo stupefacente, il denaro e il grinder sono stati posti sotto sequestro.