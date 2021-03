Carovigno, treno contro auto: nessun ferito

Brindisi - Uno scontro tra un treno e un’auto ferma sui binari si è verificato qualche ora fa a Serranova, alla periferia di Carovigno (Brindisi), lungo la tratta Brindisi - Bari dell’alta velocità, all’altezza di un passaggio a livello. A bordo dell’auto, una Lancia Delta, c'erano tre persone: sono rimaste incolumi perché sono riuscite ad abbandonare il mezzo prima dello scontro. Il treno era già in frenata e ha finito la corsa 200 metri dopo l’impatto, in prossimità della stazione di Serranova. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e agenti Polfer, oltre ai tecnici Rfi. I pompieri hanno spostato l’auto lontano dai binari, per consentire la ripresa del traffico ferroviario che ha subito dapprima un blocco, poi rallentamenti. Durante l’interruzione sono stati attivati bus sostitutivi.

A quanto riporta Rete Ferroviaria Italiana, il passaggio a livello era regolarmente chiuso. Accertamenti sono in corso sulla dinamica dei fatti: sembrerebbe che la vettura sia rimasta bloccata sulla linea ferroviaria a causa di un guasto e che il conducente avesse avvertito la Polfer.