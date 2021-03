Brindisi, l'ospedale Perrino riattiva 30 posti letto per malati Covid

Il reparto di Medicina interna dell’ospedale Perrino di Brindisi riapre ai pazienti Covid. Sono stati attivati questo pomeriggio 30 posti letto Covid, 15 di terapia subintensiva e 15 riservati all’area medica. L’ala no Covid del reparto rimarrà attiva per la cura delle altre patologie, garantendo la sicurezza dei percorsi e degli interventi.

"E' stato necessario riattivare questi posti, che erano stati chiusi subito dopo Natale, al termine della seconda ondata, poiché in questi giorni si è verificato un incremento epidemiologico» spiega il direttore dell’Unità operativa, Pietro Gatti. «Non abbiamo raggiunto la saturazione completa dei posti letto - aggiunge - , ma il rischio di andare in affanno potrebbe concretizzarsi: c'è bisogno, quindi, di immettere forze nuove per dare la possibilità di ricovero ai pazienti».

"Qualcuno - conclude Gatti - ci ha criticato perché si dice che questi posti letto siano a supporto di altre Asl: bisogna ricordare che facciamo parte di un unico Sistema sanitario nazionale e qualora si presentasse la necessità di dare una mano ai colleghi in difficoltà è giusto rispondere. È già avvenuto e avverrà ancora»