Brindisi, esplosione nella notte per fuga di gas: feriti due anziani, panico

Paura la notte scorsa a Brindisi dopo l'esplosione che si è verificata in un appartamento in via Seneca, al rione Commenda, a seguito di una fuga di gas. Secondo i primi accertamenti, poco prima dell'alba - forse a causa della rottura di una tubazione - si è verificata una esplosione al terzo piano della palazzina.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, polizia e ambulanze del 118. A seguito delle deflagrazione sono crollate alcuni mure dell'appartamento che è stato dichiarato inagibile. Al loro arrivo vigili e sanitari hanno soccorso due anziani 75enni che sono rimasti feriti (sono stati trasportati in ospedale).

Dopo un sopralluogo da parte dei tecnici, alcune famiglie che avevano lasciato la palazzina interessata dall'esplosione, sono rientrate a casa.