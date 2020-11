Cellino San Marco, arrestato stalker 52enne: per gelosia perseguitava la sua ex

I Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro hanno arrestato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi, un 52enne residente a Cellino San Marco e domiciliato a Brindisi, poiché indagato di atti persecutori nei confronti della ex moglie, reati commessi in Squinzano (LE) e Brindisi tra il 2019 e il 2020.

I fatti si riferiscono a episodi di aggressioni verbali per motivi di gelosia e altre vessazioni che hanno generato alla malcapitata un grave stato di ansia e timore per la propria incolumità. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.