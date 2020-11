Brindisi, torna l'incubo «spaccate»: colpiti due negozi in pochi minuti

La banda della “spaccata” alza il tiro e, in una sola notte (nel giro di pochi minuti), compie due raid ai danni di altrettanti negozi di abbigliamento, “Portico 12” e “Noah”, in pieno centro cittadino.

Nel primo caso (si presume che ad agire siano stati gli stessi malviventi) il colpo è andato a vuoto: ad agire due individui con il volto coperto dal casco che, attorno alle quattro, hanno sfondato la vetrina di “Portico 12” (al terzo assalto subito in poche settimane) utilizzando come “ariete” uno scooter. La porta, però, ha retto all’urto e il contestuale allarme a tutto spiano ha costretto i due alla fuga. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.

Verosimilmente, la stessa coppia si è poi spostata in corso Umberto, prendendo di mira “Noah”: in questo caso, la “spaccata” è andata a segno e, da un vetrina, i malviventi hanno portato via borse griffate ed altro. Sul posto, la Polizia che ha raccolto le informazioni utili ad avviare le indagini.

Appresa la notizia, Confesercenti Brindisi ha subito lanciato l'allarme per gli esercizi commerciali. «La situazione sicurezza - afferma il presidente (facente funzione) Michele Piccirillo - continua a destare tante preoccupazioni. Questi episodi avvengono tutti con le stesse modalità e presuntivamente ad opera della stessa mano. Un fenomeno angoscioso che si inserisce in un quadro già difficoltoso per la complessa situazione economica delle attività commerciali, e - prosegue - sappiamo dell'enorme sforzo messo in piedi in questi anni da parte degli organismi addetti alla sicurezza ma a quanto pare c'è ancora altro da fare per sopperire alla continua esigenza di sicurezza di cui necessitano le nostre imprese e i cittadini. Esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà alle imprese che sono state colpite da questi fenomeni - conlude Piccirillo - e restiamo a disposizione per cercare di trovare soluzioni per arginare questo fenomeno increscioso».