Brindisi, nasconde nella intercapedine della cucina oltre 200 grammi di cocaina: arrestato 36enne

BRINDISI - I Carabinieri della Compagnia di Brindisi hanno arrestato, in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, il 36enne Giovanni Antico, già in regime di detenzione domiciliare. Nella circostanza i militari, con il supporto del team antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo e rinvenuto in un’intercapedine del forno da cucina una scatola contenente 237 grammi di cocaina, parzialmente suddivisa in dosi, oltre a 380 euro in contanti, un bilancino di precisione e vario materiale utile per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.