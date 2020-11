Francavilla Fontana: droga, armi e 25kg di tritolo, 11 misure cautelari

Nell’ambito dell’inchiesta dei carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana (Brindisi), coordinati dalla Dda di Lecce, che ha portato all’esecuzione di 11 arresti questa mattina, sono stati eseguiti numerosi sequestri di droga e armi da guerra oltre che di materiale esplosivo: in particolare un kalashnikov, 25 chili di tritolo, 2 ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale, 404 grammi di cocaina, 750 grammi di marijuana, 7 pistole e 3 fucili con matricola abrasa, e un chilo e mezzo di hascisc. L'operazione è stata denominata 'Family affairs'. Tra gli episodi su cui si sono incentrate le indagini c'è l’attentato alla ferramenta 'Chiodo fisso' di Villa Castelli, che risale al 6 gennaio 2017, da cui è partita l’attività investigativa.

Sono in tutto 12 i provvedimenti restrittivi disposti dal gip Giulia Proto su richiesta del pm Giovanna Cannarile, di questi 4 sono in carcere e 8 ai domiciliari. Nell’elenco figura infatti una persona già detenuta per un omicidio commesso a Taranto nel luglio del 2017, quando fu ucciso Francesco Galeandro a quanto pare per vicende connesse alla ricerca del controllo criminale di Pulsano.

Le accuse contestate sono a vario titolo quelle di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (marijuana, cocaina e hascisc), aggravata dalla disponibilità di armi da guerra e materiale esplodente. Sul territorio avrebbe operato una rete di pusher, rifornita dal gruppo criminale, attiva a Francavilla Fontana: avrebbe spacciato in piazze e locali pubblici. Sono stati rilevati anche collegamenti con un esponente di spicco della Sacra corona unita, referente sempre per Francavilla Fontana.

Sono 22 in tutto le persone indagate. Di questi Giuliano Parisi, Damiano Parisi, Gabriele Euprepio Balestra e Giuseppe Candida sono stati condotti in carcere. Ai domiciliari Maria Lucia Fanelli, Marco Manelli, Pietro Padula, Mimmo Maggio, Francesco De Fazio, Claudio Orlando, Emanuele Gelo, Vincenzo Gelo.